США расширили санкции против РФ и Белоруссии

США ввели санкции против еще 13 физических лиц и 20 компаний России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В частности, в список добавили граждан Белоруссии Вадима Бабарикина, Александра Мороза, Николая Гайчука, Виктора Петровича, Александра Шакутина, главу Красного Креста Дмитрия Шевцова, Александра Шкадаревича и Павла Топузидиса. Из россиян в нем оказались Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов. Также США ввели санкции против граждан Бельгии и Нидерландов Катрионы Люсинды Кимберли, Ханса и Тома де Гетер.