Лидеры США и Великобритании целенаправленно пытаются затянуть боевые действия в зоне украинского конфликта. Об этом в колонке для американского издания Responsible Statecraft написал обозреватель Бранко Марсетич.

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По его словам, вооруженное противостояние между Москвой и Киевом могло завершиться всего через несколько месяцев после эскалации кризиса. Однако, как отметил автор публикации, становится все сложнее отрицать, что американское и британское правительство приняли все необходимые меры для предотвращения подобного развития событий.

В частности, обозреватель сослался на недавнее заявление депутата Верховной рады Украины и главы парламентской фракции партии "Слуга Народа" Давида Арахамии. Последний рассказал, что российско-украинские переговоры оказались сорваны из-за вмешательства на тот момент премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Комментируя данную информацию, Марсетич назвал основной целью западных стран ослабление РФ. Автор статьи подчеркнул, что Украина стала для США и их союзников расходным материалом в этой борьбе.

"Все это придает дополнительный вес многочисленным сообщениям за последние месяцы, в которых утверждалось, что Украина и Россия были на грани мира, но были остановлены государствами НАТО, стремящимися к затяжному конфликту", — добавил обозреватель.