Украинский «Мотор Сич» не смог наладить сотрудничество с Западом после России

Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может привлечь западных партнеров после отказа от сотрудничества с Россией . Об этом рассказал генеральный директор Алексей Никифоров .

«Мы хотим повернуться к Западу. <…> Команда [ Мотор Сич ] уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX. Однако пока никаких итогов достигнуто не было», — рассказал Алексей Никифоров в разговоре с Reuters.

Еще в 2009 году доля на российском рынке у «Мотор Сич» составляла 50%. В 2014 году компании запретили сотрудничество с РФ. После этого представители компании отмечали, что объемы производства упали на 40%. Во времена Советского Союза компания «Мотор Сич» была одной из крупнейших. СБУ арестовала активы бывшего президента «Мотор Сич» на 328,7 млн долларов, передает Life.