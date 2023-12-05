Политолог оценил готовность Израиля затопить тоннели ХАМАС с людьми

Политолог заявил о готовности Израиля затопить тоннели ХАМАС вместе с заложниками и мирными жителями
Военно-политическое руководство страны пойдёт и на военные преступления, чтобы быстрее добиться своей цели. Возможные жертвы среди заложников и мирных жителей станут сопутствующими потерями сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
«Издержки производства. В случае продолжения боевых действий они [заложники из Израиля — прим. ГМ] и так находятся под угрозой, в случае бомбардировок и зачисток этих подземелий. Здесь Нетаньяху находится в патовой ситуации. Ему надо что-то делать. Если он не будет активничать, то ему это также поставят в вину. Разумеется, ему и эти издержки, которые намечаются в ходе проведения операции, также будут поставлены в вину, но если он ничего не будет делать, это будет куда более худший вариант.
Ну а то, что применение таких способов борьбы, в результате которых пострадают и раненые, и беженцы, граничит с военным преступлением, если не является, Израиль такими комплексами особенно не страдает. Во всяком случае его руководство военно-политическое».
Ранее Балмасов усомнился в возможности затопления тоннелей ХАМАС в секторе Газа. У Израиля нет точных планов подземных сооружений. Кроме того, строители могли предусмотреть специальные тоннели для отвода воды. Однако Израиль спешит и вынужден форсировать события из-за позиции США, поэтому и возникают такие предложения с подтоплением тоннелей, отметил эксперт.
Власти Израиля допустили затопление сети подземных тоннелей в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journa.l В них, по утверждению ЦАХАЛ, скрываются боевики палестинского движения ХАМАС.
Издание со ссылкой на американских чиновников сообщает, что в середине ноября Армия обороны Израиля завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. С их помощью можно перекачивать воду из Средиземного моря и затопить тоннели за несколько недель.