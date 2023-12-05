Политолог оценил готовность Израиля затопить тоннели ХАМАС с людьми

«Издержки производства. В случае продолжения боевых действий они [заложники из Израиля — прим. ГМ] и так находятся под угрозой, в случае бомбардировок и зачисток этих подземелий. Здесь Нетаньяху находится в патовой ситуации. Ему надо что-то делать. Если он не будет активничать, то ему это также поставят в вину. Разумеется, ему и эти издержки, которые намечаются в ходе проведения операции, также будут поставлены в вину, но если он ничего не будет делать, это будет куда более худший вариант.

Ну а то, что применение таких способов борьбы, в результате которых пострадают и раненые, и беженцы, граничит с военным преступлением, если не является, Израиль такими комплексами особенно не страдает. Во всяком случае его руководство военно-политическое».