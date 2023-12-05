Глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера считает, что через три года страны восточного фланга НАТО войдут в прямое военное противостояние с Россией .

"Чтобы избежать военного конфликта с Россией, страны восточного фланга НАТО должны принять трехлетний план подготовки к конфронтации", - заявил в беседе с изданием Nasz Dziennik Севера.

Ранее стало известно, что глава польского внешнеполитического ведомства Шимон Шинковский вель Сенк отказался участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ в Скопье, так как туда приехал глава МИД России Сергей Лавров .

Москва на это заявила, что подобный шаг - "самообличение тех, кто мутил воду" в ОБСЕ и ЕС. За действиями Польши, как и прежде, стоят США и Великобритания, которые ими напрямую управляют, посчитали в МИД РФ.