Премьер Италии учится говорить «нет» с помощью чехла с аффирмациями

На телефоне премьер-министра Италии Джорджи Мелони заметили аффирмации от тревожности. Как сообщает The Times, на чехол смартфона с мотивационными фразами обратили внимание, когда политик сделала селфи с премьером Индии Нарендрой Моди.

Журналист издания Роберт Крэмптон с иронией написал, что даже «бывшие члены неофашистских партий могут бороться с тревогой». Сами аффирмации он назвал «раздражающей чушью». По его мнению, это доказывает, что Мелони нельзя считать серьезным политиком.

Худшей фразой на чехле автор публикации назвал — «Я праздную ежедневные победы». Также там есть следующие цитаты: «У меня есть инструменты, которые мне нужны», «Я улыбнусь, подышу и пойду» и «Я разрешаю себе сделать перерыв».

«Фраза "Это нормально — сказать "нет" ради психического здоровья" зависит от ситуации. Если Дональд Трамп приглашает Мелони на "веселые выходные в Мар-а-Лаго — только ты и я!", то совет разумен», — написал с издевкой журналист.