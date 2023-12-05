Пока вы спали: Бразилия пригласит Путина на саммит G20, серия взрывов над Керчью

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Движение по Крымскому мосту перекрыли

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Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В публикации уточняется, что причины перекрытия неизвестны. Людей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Беспилотник НАТО засекли над Черным морем

Над территорией Румынии в данный момент кружит разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk FORTE11, который принадлежит НАТО. Ранее его засекли в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В публикации они показали маршрут беспилотного летательного аппарата на интерактивной карте. Сейчас дрон курсирует между румынскими городами Фетешти и Ботошани.

В небе над Керчью раздалась серия взрывов

Серия взрывов раздалась в небе над Керчью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, передает «Лента.ру».

Местные жители сообщают, что услышали в районе Аршинцево и поселка Войково как минимум девять взрывов. Также сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту, хотя официального подтверждения происшествию пока нет.

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Президент Владимир Зеленский выступит на закрытом брифинге по видеосвязи перед конгрессменами. Об этом заявил демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет РИА Новости.

«Администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», — указал он.

Шумер объяснил, что брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, сможет ли Конгресс выделить дополнительное финансирование на нужды Украины.

Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году. Такое заявление сделал лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости со ссылкой на газету Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — заявил он.