Скончалась младшая сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет
Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, которая многие годы жила в Майами, умерла в возрасте 90 лет.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на её представителя Марию Антониетту Коллинс.
«Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперёд ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы...», — говорится в сообщении.
Ранее умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.
Также бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.