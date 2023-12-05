Байдена уличили в получении денег от компании сына

Надзорный комитет Палаты представителей заявил, что американский президент Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. Об этом сказано в пресс-релизе комитета, пишет РИА Новости.

Комитет, контролируемый республиканцами, ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по миру.

«Сегодня председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обнародовал банковские записи, свидетельствующие, что бизнес-структура Хантера Байдена осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену», — сказано в заявлении.

Эксперты утверждают, что корпорация Owasco PC, в свою очередь, получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». Конгрессмены считают, что выплаты Байдену демонстрируют, что политик, вопреки его собственным заявлениям, получал выгоду от «практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

В конце сентября стало известно, что бизнесмены Фрэнсис и Джеймс Байдены, приходящиеся действующему президенту США младшими братьями, использовали политическое влияние семьи в деловых целях.

Бывшие партнеры Байденов по бизнесу вспоминают, что братья пытались произвести на них впечатление и «продемонстрировать свою связь с властью», периодически прерывая деловые встречи ради звонка «большому парню», под которым они подразумевали главу США.