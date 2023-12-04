Стало известно, почему Зеленский решил перейти от наступления к обороне

Владимир Зеленский принял решение перейти от наступления к обороне из-за угрозы военного бунта в стране. Об этом пишет обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt.

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Эксперт пояснил, что высокопоставленные военачальники предупредили руководство страны о необходимости завершить провальное контрнаступление. Они объяснили это тем, что солдаты откажутся повиноваться, если их и далее будут кидать в «самоубийственные атаки».

Зеленский, на фоне настроений в армии и давления со стороны политической оппозиции, был вынужден пойти на уступки, отметил Лаутербах.

По его данным, еще одной проблемой для украинского лидера является возросшая популярность главкома ВСУ Валерия Залужного. В связи с этим, высокопоставленные чиновники начали предпринимать попытки дискредитировать главкома.

Обозреватель пояснил, что не исключается увольнение или отстранение Залужного.