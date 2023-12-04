Стало известно, почему Зеленский решил перейти от наступления к обороне
Владимир Зеленский принял решение перейти от наступления к обороне из-за угрозы военного бунта в стране. Об этом пишет обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt.
Эксперт пояснил, что высокопоставленные военачальники предупредили руководство страны о необходимости завершить провальное контрнаступление. Они объяснили это тем, что солдаты откажутся повиноваться, если их и далее будут кидать в «самоубийственные атаки».
Зеленский, на фоне настроений в армии и давления со стороны политической оппозиции, был вынужден пойти на уступки, отметил Лаутербах.
По его данным, еще одной проблемой для украинского лидера является возросшая популярность главкома ВСУ Валерия Залужного. В связи с этим, высокопоставленные чиновники начали предпринимать попытки дискредитировать главкома.
Обозреватель пояснил, что не исключается увольнение или отстранение Залужного.
Ранее глава киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко сообщил, что увольнение главкома будет ошибкой со стороны Зеленского.