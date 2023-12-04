Бразилия заявила о приверженности Римскому статуту МУС в случае визита Путина

Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Бразилии в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера на его «арест», потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Reuters.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.