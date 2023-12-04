Бразилия заявила о приверженности Римскому статуту МУС в случае визита Путина

Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Бразилии в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера на его «арест», потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Reuters.

Бразилия заявила о приверженности Римскому статуту МУС в случае визита Путина
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17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.

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Ранее бразильский лидер заявил, что Путин будет в безопасности во время своего визита в Бразилию. Он также добавил, что решение о возможном аресте российского президента во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.

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