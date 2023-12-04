Раскрыта дата политических консультаций Турции и Украины

Турция и Украина проведут политические консультации по региональным вопросам 5 декабря. Об этом «РИА Новости» сообщил дипломатический источник в Анкаре.

По данным агентства, консультации будут касаться двусторонних и региональных вопросов между Турцией и Украиной. Делегации от стран возглавят заместители глав МИД государств Бурак Акчапар и Евгений Перебийнис.