Эксперт назвал цель атак йеменских мятежников на корабли в Красном море
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед-арабист Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал атаки боевиков из движения "Ансар Алла" на суда в Красном море и рассказал, какую цель могли преследовать йеменские хуситы.
Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена. ВС США удалось сбить беспилотник, который направлялся к судам. Перед этим хуситы из "Ансар Алла" также атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе — месте слияния Красного моря и Аденского залива. Отмечалось, что нападению противостояли военные корабли США и Израиля. Кроме того, 27 ноября с территории Йемена были выпущены две баллистические ракеты в направлении корабля ВМС США Mason и теплохода Central Park. В результате инцидента никто не пострадал, корабли не получили повреждений, ракеты упали в десяти милях от них. Вместе с тем официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Суда, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, не имеют никакой связи с Израилем.
"Ансар Алла" - это хуситы, которые давно участвуют в гражданской войне на территории Йемена. Они, собственно говоря, ее и начали. При этом многие говорят, что "Ансар Алла" - это проиранская история, поскольку они имеют некоторое отношение шиизму. И, наверное, Иран им действительно оказывал какую-то помощь в последнее время, особенно в тот период, когда Саудовская Аравия активно участвовала в боевых действиях внутри Йемена. Однако на сегодняшний день эта история с "Ансар Аллой", "швыряющей" ракетами по кораблям в Красном море, выглядит достаточно странно. Американцы обвиняют в происходящем Иран и говорят, что все это происходит с его подачи, что хуситы занимаются обстрелом торговых судов с науськивания Ирана. Но у меня есть большие сомнения в том, что Тегеран приложил к этому свою руку.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Специалист выразил мнение, что движение "Ансар Алла" атаковала корабли в Красном море по собственной инициативе.
"Они же ранее объявили войну Израилю и выступили "в защиту братьев по крови", находящихся на территории сектора Газа - наверное, они чего-то хотят. Может быть, они хотят денег, хотят, чтобы бы им заплатили за прекращение обстрелов. Может быть, они решили войти со своими ракетами в клуб мировых инфлюенсеров. Наверное, им не хватает территории Йемена, и движению хочется стать известным за пределами этой небольшой страны. Но это у "Ансар Алла" вряд ли получится, потому что, как правило, они благополучно промахиваются. И это само по себе тоже неплохо, потому что если бы они всерьез по кому-нибудь попали, то американцы напали бы на них в ответ со всех своей дури", — сказал эксперт.
Полномасштабное участие сил "Ансар Алла" в конфликте на Ближнем Востоке на стороне ХАМАС исключено, добавил собеседник.
"С точки зрения внутрийеменской гражданской войны у них вполне достаточный боевой потенциал. Они там уже не первый год вполне успешно ведут боевые действия. Однако за пределами Йемена - они не бойцы по сравнению с Израилем. Поэтому, думаю, они и промахиваются - если они попадут, то последствия для них будут очень тяжелыми", — заключил Чупрыгин.
Израиль ранее направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана, передавал Al Hadath со ссылкой на источники.