"Они же ранее объявили войну Израилю и выступили "в защиту братьев по крови", находящихся на территории сектора Газа - наверное, они чего-то хотят. Может быть, они хотят денег, хотят, чтобы бы им заплатили за прекращение обстрелов. Может быть, они решили войти со своими ракетами в клуб мировых инфлюенсеров. Наверное, им не хватает территории Йемена, и движению хочется стать известным за пределами этой небольшой страны. Но это у "Ансар Алла" вряд ли получится, потому что, как правило, они благополучно промахиваются. И это само по себе тоже неплохо, потому что если бы они всерьез по кому-нибудь попали, то американцы напали бы на них в ответ со всех своей дури", — сказал эксперт.