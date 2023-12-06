Трамп считает конфликт вокруг Тайваня возможным при администрации Байдена

"С председателем [КНР] Си Цзиньпином у меня был такой же разговор о Тайване <...>. И он [Си Цзиньпин] очень пристально смотрит на Тайвань, этого никогда бы не произошло [при Трампе на посту президента] <...>. И теперь, вполне возможно, это [конфликт] произойдет", - сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.