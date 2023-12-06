Трамп считает конфликт вокруг Тайваня возможным при администрации Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает военный конфликт вокруг острова Тайвань возможным при администрации Джо Байдена.

Трамп считает конфликт вокруг Тайваня возможным при администрации Байдена
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"С председателем [КНР] Си Цзиньпином у меня был такой же разговор о Тайване <...>. И он [Си Цзиньпин] очень пристально смотрит на Тайвань, этого никогда бы не произошло [при Трампе на посту президента] <...>. И теперь, вполне возможно, это [конфликт] произойдет", - сказал во вторник Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News.

Бывший президент США также подчеркнул, что ни конфликт на Украине, ни война в секторе Газа никогда бы не произошли, если бы он был президентом.

Ранее командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что позиция американских партнеров в случае возможного начала военного конфликта вокруг острова Тайвань станет проверкой на лояльность Соединенным Штатам.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного вторжения со стороны Китая.