Лидер Северной Кореи призвал женщин активнее рожать «во имя партии»
Ким Чен Ын выразил обеспокоенность падением рождаемости в стране на Пятом национальном собрании матерей. Он связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
В своей речи Ким Чен Ын призвал «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьёй». Также он поблагодарил «героинь, родивших много детей, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна, которые заботятся о сиротах».
Предыдущее национальное собрание проходило больше десяти лет назад — в ноябре 2012-го. Тогда Ким Чен Ын не стал выступать, ограничившись лишь групповым фото с посетителями в конце мероприятия.