Лидер Северной Кореи призвал женщин активнее рожать «во имя партии»

Ким Чен Ын выразил обеспокоенность падением рождаемости в стране на Пятом национальном собрании матерей. Он связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своей речи Ким Чен Ын призвал «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьёй». Также он поблагодарил «героинь, родивших много детей, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна, которые заботятся о сиротах».