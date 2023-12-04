Трамп ввязался в скандал с Де Ниро и заявил об уничтожении премии «Оскар»

Экс-президент США Дональд Трамп ответил на критику актера Роберта Де Ниро. Как сообщает Huffpost, на странице в своей социальной сети Truth Social он заявил, что артист и подобные ему «дураки» уничтожили «Оскар».

Напомним, что накануне Де Ниро во время выступления на премии Gotham Awards заявил, что Трамп лгал американцам «тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме» и уверен, что продолжает врать в своей «мстительной кампании».

Бывший президент в ответ заявил, что на игру Де Ниро невозможно смотреть в большинстве фильмов, а он и другие артисты уничтожили «Оскар», превратив его из лучших шоу в США в «запоздалую вещь с низким рейтингом».

«Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, которая представляет собой беспорядок, а не на жизни других. Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждет и смеется!» — добавил Трамп