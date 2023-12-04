Трамп ввязался в скандал с Де Ниро и заявил об уничтожении премии «Оскар»
Экс-президент США Дональд Трамп ответил на критику актера Роберта Де Ниро. Как сообщает Huffpost, на странице в своей социальной сети Truth Social он заявил, что артист и подобные ему «дураки» уничтожили «Оскар».
Напомним, что накануне Де Ниро во время выступления на премии Gotham Awards заявил, что Трамп лгал американцам «тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме» и уверен, что продолжает врать в своей «мстительной кампании».
Бывший президент в ответ заявил, что на игру Де Ниро невозможно смотреть в большинстве фильмов, а он и другие артисты уничтожили «Оскар», превратив его из лучших шоу в США в «запоздалую вещь с низким рейтингом».
«Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, которая представляет собой беспорядок, а не на жизни других. Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждет и смеется!» — добавил Трамп
Отметим, что во время выступления на Gotham Award Де Ниро заявлял, что организаторы премии не хотели, чтобы он критиковал экс-президента. Они якобы отредактировали его речь, однако актер не стал идти у них на поводу и зачитал текст без цензуры.