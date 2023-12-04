Немецкого дирижера отстранили от фестиваля в ФРГ из-за связей с Россией

Руководство музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранило от участия его основателя, немецкого дирижера и пианиста Юстуса Франца из-за творческой деятельности в России, сообщила газета Bild.

По ее информации, в июне Франц вошел в жюри конкурса им. П.И. Чайковского в Москве, хотя большинство западных музыкантов мероприятие бойкотировали, , передает ТАСС.

Фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне Франц основал в 1986 году.

Издание приводит слова руководителя фестиваля Кристиана Кунта, которы отметил, чтодействия основателя обсуждаются с ним лично, а не публично, и по множеству причин приглашение Юстуса Франца было невозможно. Он добавил, что одно из оснований – его деятельность в России».

Сам Франц назвал отстранение «трусливым» и «не совсем справедливым». В то же время он подчеркнул, что не собирается просить «на коленях», чтобы его приглашали.