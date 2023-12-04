Си Цзиньпин предложил Лукашенко поменять систему управления миром

Китай и Белоруссия должны совместными усилиями формировать и преобразовывать систему глобального управления, способствовать развитию мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко . ТАСС

Си Цзиньпин также указал на необходимость сотрудничества двух стран в рамках китайской концепции «сообщества единой судьбы человечества», способствуя всеобщему развитию. Кроме того, он отметил необходимость улучшения транспортного сообщения, а также экономического и культурного сообщества между Пекином и Минском. Lenta.ru