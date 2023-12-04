В Киеве сообщили о прогрессе в обсуждении разблокировки границы Польшей

Киев и Варшава нашли определенные компромиссы для прекращения протеста польских перевозчиков на границе. О достижении прогресса в обсуждении проблемы сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич, передает агентство «Укринформ».

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«Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы», — сказал Зварич.

По его словам, Киев очень надеется, что найденные предложения смогут поспособствовать разблокировке границы.

Посол заявил, что каждый день протеста наносит украинской экономике огромный ущерб, добавив, что «нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались». Он отметил, что вопросы по разрешениям на международные грузовые перевозки находятся в компетенции Евросоюза, поэтому обсуждать их нужно вместе с Брюсселем.