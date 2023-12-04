Пока вы спали: атака  на судна США в Красном море и резкое подорожание биткоина

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© EPA/TACC

СМИ: израильская армия ведет интенсивный артобстрел сектора Газа

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Израильская армия ведет интенсивный артиллерийский обстрел в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Удары наносятся по больницам. Военные ведут «непрерывный артиллерийский обстрел восточных районов Газы». В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа начался пожар, после которого несколько человек погибли, есть также раненные.

Армия Израиля «подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 больниц в секторе Газа, расположенных в основном на севере региона».

Стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал, пробив отметку выше $40 тыс., сообщает ТАСС.

Это случилось впервые с 2022 года. Стоимость биткойна росла на 1,47%.

В последний раз стоимость биткойна превышала $40 тыс. 25 апреля 2022 года.

В США заявили о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море

Соединенные Штаты имеют все основания считать, что все четыре атаки на три коммерческих судна в Красном море были совершены йеменскими мятежниками-хуситами при поддержке Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США.

Эти три судна имеют отношение к 14 странам. Американский ракетный эсминец USS Carney ответил на сигналы бедствия, поступившие от кораблей, и оказал помощь.

Отмечается, что данные атаки представляют собой угрозу международной торговле и морской безопасности.

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

На прилет в Москву и вылет из города отменены и задерживаются 73 авиарейса, сообщает ТАСС.

В аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедово задержаны 17 рейсов, еще три отменены, во Внуково - 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержаны шесть рейсов.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве 3 декабря выпало максимальное количество осадков для этого дня за 145 лет наблюдений.

МО РФ сообщило об уничтожении на купянском направлении склада территориальной обороны ВСУ

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами противника в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины потеряли до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.