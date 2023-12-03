Зеленского предупредили о рисках конфликта с Залужным

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного будет ошибкой со стороны Владимира Зеленского, отметил глава киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко. Об этом пишет телеканал NBC News.

© IMAGO / ТАСС

По его словам, Залужный пользуется большой популярностью в обществе, в армии. Соответственно, добавил он, увольнение главкома ослабит позиции главы государства.

Кроме того, уточнил Фесенко, отставка Залужного будет иметь весьма неоднозначные последствия для страны в целом.

Ранее сообщалось, что раскол между военным и гражданским руководством Украины становится все заметнее, выходит в публичную плоскость.

По словам экспертов, слухи о конфликте между Зеленским и высокопоставленными военными ходили в Киеве на протяжении последних месяцев.