Зеленского предупредили о рисках конфликта с Залужным
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного будет ошибкой со стороны Владимира Зеленского, отметил глава киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко. Об этом пишет телеканал NBC News.
По его словам, Залужный пользуется большой популярностью в обществе, в армии. Соответственно, добавил он, увольнение главкома ослабит позиции главы государства.
Кроме того, уточнил Фесенко, отставка Залужного будет иметь весьма неоднозначные последствия для страны в целом.
Ранее сообщалось, что раскол между военным и гражданским руководством Украины становится все заметнее, выходит в публичную плоскость.
По словам экспертов, слухи о конфликте между Зеленским и высокопоставленными военными ходили в Киеве на протяжении последних месяцев.
Вместе с тем, подтверждение они получили только в ноябре, когда глава государства раскритиковал Залужного за публикации в западных СМИ, в которых содержалась трезвая оценка положения на линии противостояния, резюмировали аналитики.