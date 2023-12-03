Лукашенко прилетел в КНР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Пекин. Опубликовано фото президентского борта в аэропорту китайской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал « Пул первого».

«Борт №1 приземлился в Пекине», — говорится в публикации.

Она сопровождается фотографией лайнера в национальных цветах и с гербом Белоруссии на хвосте.

Визит Лукашенко был анонсирован на этой неделе. Белорусский лидер будет находиться в КНР 3-4 декабря. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Главы государств обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.