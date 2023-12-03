Стала известна позиция Киссинджера по поводу создания палестинского государства

Попытка решить палестино-израильский конфликт путем создания двух государств не приведет к успеху, Израиль снова будет подвергаться нападениям, предположил в одном из последних интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, умерший на 101-м году жизни. Об этом пишет РБК.

«За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году. Таким образом, решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели [активные боевые действия], не повторится», — отметил Киссинжер.

По его мнению, Западный берег следует передать под контроль Иордании.

Бывший госсекретарь напомнил, что Россия до 2022 года склонялась к позиции Израиля. В настоящее время, заметил он, у Москвы есть только два варианта — поддержать арабские страны, либо выступить в качестве посредника.

По его оценке, выбор российскими властями второго варианта выглядел бы странно, с учетом кризиса на Украине.