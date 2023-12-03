Премьер Польши решил напомнить сейму, что такое политика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к сейму и его спикеру Шимону Холовне с напоминанием, что политика – это не шоу, а служение своей стране и ее народу. В видеообращении на странице в соцсети Х (ранее Twitter) он заявил, что парламент не принимает решений по важным законопроектам, так как они были внесены партией «Право и справедливость» (ПиС).

«Политика — это не шоу – в политике важна конкретность и эффективность», — написал Моравецкий.

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По его словам, время идет, а по важным для поляков вопросам, среди которых кредитные каникулы и нулевой НДС на продукты питания, не принимаются решения, так как законопроекты по ним внесены партией «Право и справедливость».

«Эти законопроекты должен принять сейм, но вместо реальной работы мы имеем: попкорн, шоу и игры. В этом и состоит политика?» — задается вопросом Моравецкий.

До этого в преддверии формирования нового правительства республики спикер нижней палаты польского парламента Шимон Холовня заявлял, что начал «запасаться попкорном».

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.