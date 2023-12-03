Раскрыты потери Украины из-за блокады Польши за хамство Зеленского

Бюджет Украины лишился в ноябре поступлений от таможни в размере 253 миллионов долларов из-за блокады Польши, решившей наказать президента Владимира Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

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Блокада коммерческих фур на пограничных переходах из Польши, Словакии и Венгрии отразилась на потерях украинского госбюджета — поступления от таможни в ноябре упали на 9,2 миллиарда гривен (эквивалентно 253 миллионам долларов), отметил он. Азаров добавил, что Польша решила «наказывать» Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной.

Косвенные убытки Украины из-за польской блокады достигают одного миллиарда евро, подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак.

«Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — объяснил он.