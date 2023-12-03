Глава ВОЗ не нашел слов для описания ситуации в Газе

«Вчера наша команда специалистов посетила больницу Нассар на юге [анклава]. Она была заполнена, там тысяча пациентов, что в три раза больше допустимого. Бесчисленные толпы искали, где укрыться, и заполняли каждый уголок учреждения», — сказал глава ВОЗ.