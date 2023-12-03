Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что на фоне сложной международной обстановки исключает участие в президентской кампании, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, швейцарские журналисты спросили мэра о том, намеревается ли он участвовать в президентской кампании, в том случае, если она будет проводиться.

Бывший боксер прямо ответил, что в настоящее время «было бы глупо» думать о реализации политических амбиций.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — пояснил Кличко.