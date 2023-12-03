Венгрия закрыла границу для украинских грузовиков

Венгерские пограничники перестали пускать на свою территорию украинские грузовики, следующие из Словакии. Об этом сообщают словацкие и украинские СМИ, ссылаясь в том числе на заявление пресс-секретаря полиции приграничного словацкого города Кошице Ленки Ивановой.

По словам Ивановой, Венгрия ограничила въезд для украинских грузовых машин, следующих транзитом из Словакии на Украину, в результате чего на обоих переходах на словацко-венгерской границе образовались очереди. Будапешт официально о закрытии границы не объявлял, однако информация выглядит правдоподобной, учитывая, что Венгрия на прошедших выходных оказалась переполнена украинскими грузовиками.

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В пятницу словацкие дальнобойщики начали блокировать единственный в стране транспортный погранпереход с Украиной "Вишне Немецке - Ужгород", а ранее польские водители закрыли последний польско-украинский переход в Медыке. Таким образом, для украинских водителей, застрявших на территории ЕС, осталось только две возможности вернуться домой - через Венгрию или Румынию. К вечеру субботы на венгерско-украинском переходе Захонь скопилось более тысячи машин, и местная дорожная полиция, чтобы как-то разгрузить КПП, начала перенаправлять украинцев в Румынию.

Тем временем в Польше, где граница с Украиной заблокирована уже почти месяц, время ожидания в очередях на погранпереходах составляет уже от шести до восьми суток. При этом, как сообщает газета Rzeczpospolita, цены на перевозку грузов из Польши на Украину выросли за это время в три раза, и украинские транспортные компании начали терять клиентов, опасающихся срыва заказов. Стоящие на границе украинские водители на прошлой неделе объявили голодовку, но добились от своих протестующих польских коллег только того, что те пообещали увеличить норму пропуска через границу до семи грузовиков в час.

Заканчивать перекрытие границы польские и словацкие дальнобойщики не собираются.

"Мы не намерены сдаваться и будем стоять до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", - говорит один из организаторов протестов Томаш Борковский.

Главное требование протестующих водителей - вернуть для украинских перевозчиков отмененную в прошлом систему разрешений на въезд на территорию ЕС. Но несмотря на все переговоры, которые идут сейчас между Варшавой, Киевом и Брюсселем, выглядит оно пока невыполнимым.