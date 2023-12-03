Кандидата в президенты США раскритиковали за слова о Трампе

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подверг критике свою соперницу, бывшего представителя страны при ООН Никки Хейли за ее позицию в отношении Дональда Трампа. По его словам, нельзя одновременно баллотироваться против Трампа и поддерживать его, передает Fox News.

"Моя точка зрения, которую я пытаюсь донести о Никки, довольно проста. Невозможно баллотироваться против Дональда Трампа, а затем говорить, что он был подходящим президентом в нужное время", — сказал Кристи.

Невозможно "пытаться прижаться к Трампу" и в то же время баллотироваться против него от Республиканской партии, считает он.

Ранее Хейли заявляла, что Трамп был "нужным президентом в нужное время". Она считает, что 45-й лидер США "сломал то, что нужно было сломать. Он выслушал и привел группу людей, которые чувствовали себя неуслышанными".