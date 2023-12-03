В США заявили о необходимости импичмента Байдену

Белый дом препятствует расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи президента США Джо Байдена, в связи с этим его импичмент крайне необходим. Такое заявление сделал спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

В конце ноября газета The Washington Post проинформировала, что республиканцы в палате представителей конгресса США могут вынести вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Джо Байдену уже в ближайшие недели.

Джонсон пояснил, что это стало необходимым шагом. Он напомнил, что они с коллегой дважды работали в команде защиты экс-лидера США Дональда Трампа по импичменту, когда члены Демократической партии хотели использовать это в своих целях.

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — подчеркнул он.