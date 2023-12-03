Пользователи Сети заметили во внешности Зеленского странности

Пользователи соцсети X отметили странность во внешности президента Украины Владимира Зеленского.

Пользователи Сети заметили во внешности Зеленского странности
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Произошло это после просмотра видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу с благодарностью за помощь в построении системы ПВО, пишет РИА Новости.

"Твое лицо говорит об обратном. Останови войну и сядь за стол переговоров. Но я думаю, что поезд уже давно ушел, никто не предлагает посредничество в переговорах после того, как замечает, что Украина слепо следует за США", — написал manoleman.

"Он нацепил толстовку после того, как над ним столько издевались из-за военной формы", — подметил kirkins.

"Он плохо выглядит", — резюмировал Q.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет провести выборы без кандидатуры главкома ВСУ Валерия Залужного.