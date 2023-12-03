Пользователи Сети заметили во внешности Зеленского странности

"Твое лицо говорит об обратном. Останови войну и сядь за стол переговоров. Но я думаю, что поезд уже давно ушел, никто не предлагает посредничество в переговорах после того, как замечает, что Украина слепо следует за США", — написал manoleman.



"Он нацепил толстовку после того, как над ним столько издевались из-за военной формы", — подметил kirkins.



"Он плохо выглядит", — резюмировал Q.