Пользователи Сети заметили во внешности Зеленского странности
Пользователи соцсети X отметили странность во внешности президента Украины Владимира Зеленского.
Произошло это после просмотра видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу с благодарностью за помощь в построении системы ПВО, пишет РИА Новости.
"Твое лицо говорит об обратном. Останови войну и сядь за стол переговоров. Но я думаю, что поезд уже давно ушел, никто не предлагает посредничество в переговорах после того, как замечает, что Украина слепо следует за США", — написал manoleman.
"Он нацепил толстовку после того, как над ним столько издевались из-за военной формы", — подметил kirkins.
"Он плохо выглядит", — резюмировал Q.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет провести выборы без кандидатуры главкома ВСУ Валерия Залужного.