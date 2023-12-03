Кисида призвал Иран потребовать от хуситов освободить экипаж захваченного судна

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента Ирана Эбрахима Раиси потребовать от йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» освобождения задержанного ими судна Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на японский МИД.

По данным ведомства, Кисида также потребовал от хуситов воздержаться от дальнейших подобных действий.

Ранее в Kyodo заявили, что экипаж захваченного судна в Красном море состоит из граждан пяти стран.