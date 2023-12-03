СМИ во Франции полностью поменяли риторику о конфликте между Россией и Украиной. Теперь они пишут о неизбежном поражении Украины и призывают как можно скорее начать процесс мирных переговоров, пока жертв не стало еще больше. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет», — написал он.

Филиппо подчеркнул, что теперь всем очевидно одно: президенту Украины следует прекратить бойню, а Европе и США — перестать отправлять Киеву в помощь оружие, боеприпасы и деньги. Политик считает, что уже давно нужно было начать вести переговоры о мире и завершить конфликт.