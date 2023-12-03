В Венгрии заявили о нежелании участвовать в разборках Украины

Венгрия не собирается участвовать во внутриполитических разборках Украины, чьи власти в очередной раз доказывают, что страна не готова стать частью Европейского союза. Такое заявление сделал государственный секретарь Венгрии, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач, передает РИА Новости.

Ранее экс-президент и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко указал, что пограничные службы Украины по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него были все необходимые документы, позволяющие выехать в указанные страны.

СБУ в свою очередь сообщила, что инициировала запрет Порошенко на выезд, так как его визит в Венгрию может быть использован российской стороной. Золтан Ковач прокомментировал это заявление и написал, что Венгрия не хочет помогать президенту Украины разбираться со всеми «внутриполитическими разборками».

«Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — подчеркнул он.