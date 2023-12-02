Пентагон назвал действия России и Китая главной долгосрочной угрозой

"Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которые обе страны оказывают <...> на [Западное] полушарие. Наша национальная безопасность, наше национальное благополучие, наша национальная идентичность очень тесно связаны с этим регионом. Иногда мы забываем об этом", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.