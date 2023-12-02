Эксперт назвал, кто может стоять за ХАМАС

Нападение боевиков палестинского движения ХАМАС могло быть осуществлено в интересах США, предположил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного «Валдай» Андрей Быстрицкий. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты спросили эксперта о том, могут ли Соединенные Штаты стоять за глобальным заговором с ХАМАС.

«Это, конечно же, теория, которую очень трудно доказать и так же трудно опровергнуть. Всякое может быть, могут быть самые причудливые стечения интересов», — заметил Быстрицкий.

Аналитик напомнил о том, что «ХАМАС когда-то создавалось в противовес Организации освобождения Палестины». Вместе с тем, пояснил он, с момента создания движения прошло много лет.