Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов "Сахельской пятерки"

Буркина-Фасо и Нигер решили выйти из всех органов, в том числе из объединенных сил регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), говорится в совместном заявлении двух стран.

В заявлении информационной службы правительства Буркина-Фасо, говорится, что переходные правительства двух стра после тщательного изучения устава «Сахельской пятерки» и приинципов функционирования организации суверенно решили покинуть все ее подразделения и органы.

Решение вступает в силу с 29 ноября 2023 года, передает РИА «Новости».

Стороны добавили, что организация за девять лет существования должна была соединить потенциал и средства, чтобы сделать Сахель «зоной безопасности и развития», тем не менее она «с трудом достигает своих целей».