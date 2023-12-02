Китай назвал причину массового заболевания детей

Пекин ответил на запрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенной массовыми респираторными заболеваниями у детей в КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

Представители Национальной комиссии здравоохранения сообщили ВОЗ, что не фиксировали новых или необычных патогенов, вызывающих всплеск респираторных заболеваний среди детей за последние несколько месяцев.

Однако существует проблема лекарственной устойчивости, вызванная чрезмерным использованием антибиотиков.

«Она усугубила вспышки, вызванные микоплазменной пневмонией, в последние месяцы», — заявили китайские эксперты в области здравоохранения.

Микоплазменная легочная инфекция характерна для осени и зимы. Чаще всего болеют дети. Среди симптомов сильный кашель, боли в груди, нарушения работы бронхов. Обычно микоплазменная инфекция имеет благоприятное течение

Китайские власти сообщили, что по данным мониторинга, все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны известными возбудителями. Применяются «соответствующие разработанные методы лечения.