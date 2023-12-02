В КНДР призвали ввести санкции против США

В МИД КНДР полагают, что международные ограничительные меры следует вести против США за нарушение Устава ООН, а не на Северную Корею, которая воспользовалось правом суверенного государства при запуске спутника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, 21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты вместе с союзниками в лице Австралии, Республики Корея и Японии ввели санкции против КНДР.

Вместе с тем, страна воспользовалась своим естественным правом. Вашингтон и его партнеры, напротив, нарушили международные нормы, в том числе Устав ООН, подчеркнули в МИД.

«США следует признать за КНДР право на освоение космоса, которым обладают все члены ООН, и не вмешиваться», — подчеркнули в ведомстве.