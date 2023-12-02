СМИ: вузы Грузии объявили бойкот президенту Зурабишвили
Крупные вузы Грузии отказали президенту республики Саломе Зурабишвили в публичном выступлении, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Источник отметил, что глава государства уже получила отказ в Тбилисском, Кутаисском и Зугдидском госуниверситетах.
В КГУ пояснили, что не видят смысла в проведении подобного мероприятия в ближайшее время, полагают лекцию Зурабишвили нецелесообразной.
В вузе уточнили, что в экзаменационный период отказывают в проведении подобных акций любым политикам.
Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября.
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