Крупные вузы Грузии отказали президенту республики Саломе Зурабишвили в публичном выступлении, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что глава государства уже получила отказ в Тбилисском, Кутаисском и Зугдидском госуниверситетах.

В КГУ пояснили, что не видят смысла в проведении подобного мероприятия в ближайшее время, полагают лекцию Зурабишвили нецелесообразной.

В вузе уточнили, что в экзаменационный период отказывают в проведении подобных акций любым политикам.