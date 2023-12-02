Эрдоган заявил о 3 тысячах поданных в МУС заявлений против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он отметил, что 3 тыс. адвокатов подали заявления в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом пишет турецкий портал Gazete Duvar.
По его словам, как адвокаты, среди которых стамбульский депутат Джюнейт Юксель, так и турецкие официальные лица будут внимательно следить за процессом.
Анкара ожидает, подчеркнул Эрдоган, что высокопоставленные израильтяне получат по заслугам, понесут наказание.
«Мы надеемся получить положительные результаты в Международном уголовном суде с помощью предоставленных нами документов и информации», — пояснил глава Турции.
По его мнению, вина за происходящее в Газе лежит не только на Тель-Авиве, но и на странах, которые оказывают безоговорочную поддержку Израилю.