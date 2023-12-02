В Демократической партии не прекращается обсуждение кандидатуры президента Джо Байдена на предстоящих выборах 2024 года, передает Fox News. По мнению обозревателей телеканала, демократы пока не могут решить, будет ли это лучшим выбором, но в будущем году им все равно придется задуматься о смене лидера.