МАГАТЭ: ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания
Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.
«ЗАЭС временно отключилась от электроснабжения в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы обеспечивали электроэнергию, необходимую для обеспечения безопасности, до восстановления подсоединения», — сказано в заявлении.
Уточняется, что это было восьмое подобное отключение за период конфликта.
Ранее глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях конференции COP28 в Дубае.
Стороны договорились о проведении полномасштабных консультаций по ЗАЭС в январе — феврале 2024 года.