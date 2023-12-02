МАГАТЭ: ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания

Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.

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Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети X.

«ЗАЭС временно отключилась от электроснабжения в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы обеспечивали электроэнергию, необходимую для обеспечения безопасности, до восстановления подсоединения», — сказано в заявлении.

Уточняется, что это было восьмое подобное отключение за период конфликта.