Казахстан ввел режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний
Иностранные авиаперевозчики получили разрешение выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта республики.
В пресс-службе пояснили, что в приказ Минтранспорта были внесены поправки, согласно которым снимается ряд ограничений для зарубежных авиакомпаний.
Таким образом, заметили в ведомстве, авиаперевозчики получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов.
Режим «открытого неба» действует в аэропортах Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска и ряда других городов, уточнили в пресс-службе.
Этот шаг, отметили в Минтрансе, направлен на развитие конкуренции в отрасли. В перспективе принятие поправок поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов, резюмировали в ведомстве.