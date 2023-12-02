Казахстан ввел режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний

Иностранные авиаперевозчики получили разрешение выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта республики.

В пресс-службе пояснили, что в приказ Минтранспорта были внесены поправки, согласно которым снимается ряд ограничений для зарубежных авиакомпаний.

Таким образом, заметили в ведомстве, авиаперевозчики получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов.

Режим «открытого неба» действует в аэропортах Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска и ряда других городов, уточнили в пресс-службе.