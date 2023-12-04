Глава комитета бундестага раскритиковал действия Шольца в условиях кризиса

Der Spiegel: Глава комитета бундестага по европейским делам Хофрайтер раскритиковал действия Шольца в условиях кризиса
Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца в условиях бюджетного кризиса.
Он заявил, что Шольц, говоря о бюджетном кризисе, давал «технические ответы, а не политические».
«Мне бы хотелось, чтобы Олаф Шольц сказал, что сожалеет об этом хаосе», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание.
Хофрайтер добавил, что «как канцлер» Шольц должен извиниться перед гражданами Германии, «он несет ответственность». Также Хофрайтер заявил, что Шольц представляет «большую угрозу» для поддержки Украины.
Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.
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