Совбез ООН проголосовал за проект резолюции по Судану

«Исходили из того, что нашей общей целью было перевернуть эту печальную страницу взаимодействия Судана с ООН, задать благоприятную атмосферу для продуктивной работы назначенного личного посланника генсека ООН Рамтана Ламамбры. Эти задачи и должна была решить принятая сегодня резолюция, однако вместо этого ... она, по сути, превратилась в инструмент давления на Хартум», — указала дипломат.