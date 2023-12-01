В Эстонии увидели угрозу терроризма в принятии жителями гражданства РФ

Ранее о возможности такой меры заявлял глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Каллас заверила, что он предоставляет «официальную позицию правительства страны». По ее словам, решение получить гражданство РФ свидетельствует о том, что эти граждане готовы в случае необходимости «вступить в армию страны и участвовать в нападениях» на другое государство.