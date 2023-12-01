В Эстонии увидели угрозу терроризма в принятии жителями гражданства РФ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что власти страны ищут способ, который позволит депортировать за принятие российского гражданства. Ее слова приводит «РИА Новости».
Ранее о возможности такой меры заявлял глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Каллас заверила, что он предоставляет «официальную позицию правительства страны». По ее словам, решение получить гражданство РФ свидетельствует о том, что эти граждане готовы в случае необходимости «вступить в армию страны и участвовать в нападениях» на другое государство.
«Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — добавила она.
Каллас добавила, что решение о депортации будет приниматься на основе оценки опасности, исходившей от конкретного человека, поэтому процедура выявления этого факта будет индивидуальной.