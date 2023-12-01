Жена Зеленского высказалась о его переизбрании

Жена Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок, назвав это «невозможным». Свое мнение по этому поводу она высказала в интервью The Economist.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — ответила она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение не проводить президентские и парламентские выборы пока продолжается конфликт с Россией. Зеленский объяснил такое решение тем, что сами украинцы к выборам не готовы и считают их в таких условиях «опасными и бессмысленными».