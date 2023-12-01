Жена Зеленского высказалась о его переизбрании
Жена Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок, назвав это «невозможным». Свое мнение по этому поводу она высказала в интервью The Economist.
Журналист издания спросил у Зеленской о планах на будущее.
«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — ответила она.
Зеленская добавила, что им придется «придумать что-то новое».
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение не проводить президентские и парламентские выборы пока продолжается конфликт с Россией. Зеленский объяснил такое решение тем, что сами украинцы к выборам не готовы и считают их в таких условиях «опасными и бессмысленными».
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