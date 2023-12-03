В Германии удивились словам Елены Зеленской о муже

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — задался он вопросом.

По мнению бизнесмена, более 600 тысяч украинцев лишились жизни из-за того, что глава государства не сдержал предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сказала супруга политика.