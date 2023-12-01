Племянник Ясира Арафата: ХАМАС согласен на Палестину в границах 1967 года

Руководство палестинского движения ХАМАС одобрило документ, согласно которому подтвердило свое согласие на создание Палестинского государства в границах 1967 года. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил Насер аль-Кидва - племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.

По его словам, в ХАМАС его заверили, что данная позиция палестинского движения не изменится.

При этом аль-Кидва указал, что израильская армия не сможет уничтожить ХАМАС. Поэтому, продолжил он, решением конфликта является изменение палестинского движения, путем смены ее руководства и политических установок.

Племянник Ясира Арафата также выразил уверенность в том, что в результате конфликта изменятся и Организация освобождения Палестины (ООП), и правительство Израиля.

"Необходимо новое палестинское правительство, единое для сектора Газа и Западного берега, которое опиралось бы на национальный консенсус", - заявил он, подчеркнув, что в данной ситуации только ООП способна гарантировать единство палестинского народа.